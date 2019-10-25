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Cezaevlerine kitap için iki bakanlık anlaştı

ile cezaevlerinde kitap okumaya teşvik için protokol imzaladı. Hükümlünün istediği kitap en yakın kütüphaneden temin edilecek

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Cezaevlerine kitap için iki bakanlık anlaştı
Ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları için kütüphanelere kolayca erişimleri sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ankara Ulus'taki tarihi taş binasında dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla tören düzenlendi. İki bakanın imzaladığı protokol çerçevesinde hükümlü ve tutuklularca talep edilecek kitaplar en yakın kütüphanelerden temin edilebilecek. İl ve İlçe kütüphanelerinden cezaevinde kalanların da faydalanmasının sağlandığına dikkat çeken Bakan Gül, "Böylece 41 milyon kitaba cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin ulaşmış olması sağlanacak" dedi. Ayrıca, kitap okuyan hükümlü ve tutuklular düzenli olarak UYAP veri sistemine kaydedilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ceza infaz kurumlarındaki personele yönelik olarak eğitim programları ve seminer gibi etkinlikler de düzenleyecek. ANKARA
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Cezaevlerine kitap için iki bakanlık anlaştı
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