Genç öğretmenin telefon savaşı kamerada!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan kapkaç olayı bu kadarına da pes dedirtti. Öğretmenlik yaptığı okuldan çıkarak evine gitmek için otobüs durağına gelen genç öğretmen Gamze Kısa, durakta beklediği sırada hayatının şokunu yaşadı. Genç öğretmenin elinden hızla telefonu çalan şüpheli, kendisini bekleyen araca yöneldi. Bu sırada hırsızın peşini bırakmayan öğretmen araç kapısına sıkıştırıldı. Kimliği tespit edilen şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: 28 yaşındaki Gamze Kısa öğretmenlik yaptığı okuldan çıktıktan sonra Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle üzerinde bulunan bir otobüs durağında beklemeye başladı. Genç öğretmen burada cep telefonundan mesaj attığı sırada şüpheli Esat M. yanına yaklaşarak elindeki telefonu çekip aldı. Hızla kendisini bekleyen beyaz araca doğru koşmaya başlayan şüpheliyi takip eden Gamze Kısa, telefonunu geri alabilmek için mücadele verdi.

KAPKAÇÇI, GENÇ ÖĞRETMENİ KAPIYA SIKIŞTIRDI

Hatta kapkaççı araca binip kapıyı kapattığı sırada genç öğretmeni kapıya sıkıştırdı. Araçla olay yerinden kaçan şüpheli müşteki öğretmenin polise başvurması ardından fotoğraflarından teşhis edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık' suçundan da dava açıldı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken olayın görüntüleri de ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı görüntülere göre, Gamze Kısa otobüs durağında cep telefonu ile ilgileniyor. Bu sırada beyaz bir araç öğretmenin az ilerisinde duraklıyor. Ardından kamera açısına araca doğru yürüyen şüpheli Esat M. giriyor. Esat M., müştekiye yaklaştıktan sonra elindeki telefonu hızla kaparak kaçıyor. Öğretmen kapkaççının peşinden koşuyor ve elinde telefonu geri almaya çalışıyor. Az ileride kendisini bekleyen araca binen kapkaççı ile genç öğretmen arasında itişme yaşanıyor. Mağdur öğretmenin bu sırada vücudu ve kolu aracın kapısına sıkışıyor. O anlar an be an çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kayda alınıyor.

İŞTE O ANLAR

