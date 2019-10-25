Irak Özel Temsilcisi Eroğlu: Terör devleti kurma planı suya düştü

Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere, Afyonkarahisar'a geldi. Cuma namazı sonrası çarşı esnafını gezen Eroğlu, kafelerde oturan gençlerle sohbet etti. Eroğlu'na, gezisi sırasında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ile partililer eşlik etti.

"IRAK'LA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJELERİMİZ VAR"

Esnaf ziyaretinin ardından Veysel Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'la stratejik iş birliği ve projeler yaptığını, Irak'ın bütün olarak kalkınmasını arzu ettiklerini söyledi. Türkiye'nin Irak ile dostluğunda son derece samimi olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Irak'taki karışıklıklara maalesef yabancılar sebep oluyor. Irak'ta istikrar istemiyorlar. Bu karışıklıklara Iraklı kardeşlerimiz uymasın.

Birlik, beraberlik ve kardeşliklerini muhafaza etsinler. Ekonomik sıkıntılar olabilir. Irak, çok büyük badirelerden çıktı. Bütün dünya ülkeleri Irak'ın yeniden yapılanması için destek veriyor. Türkiye olarak biz de 5 milyar dolarlık bir kredi paketi vermeyi kabul ettik. Yine 50 milyon dolar da hibe vereceğiz. Irak'ı uçuracak projeler hazırladık" diye konuştu.

'KASITLI YAPILAN HAREKETLER'

Türkiye'nin, Irak'ın kalkınmasından yana olduğunun altını çizen Eroğlu, "Birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün devamından yanayız. Dolayısıyla Irak'a ancak tavsiyelerimiz olur. Irak halkına da birtakım tahriklere kapılmaması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bunlar kasıtlı yapılan birtakım hareketlerdir" dedi

'MÜSPET ŞEYLERE BAKACAĞIZ'

Kırmızı bültenle aranan, 'Mazlum Kobani' kod adlı, PKK/YPG'li terörist Ferhad Abdi Şahin ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırması ile ilgili sorular üzerine Veysel Eroğlu, şöyle konuştu:

"Biz müspet şeylere bakacağız. Önce yaptırımlardan bahsettiler. Cumhurbaşkanı'mızın ABD ile heyetler arası yaptığı görüşmelerde 13 maddelik taleplerimiz kabul edilmişti. Biz 120 saat içinde terör örgütlerinin bölgeyi terk etmesi kaydıyla mutabakat metnini imzaladık.

Neticede ABD ve dolayısıyla Trump da memnun oldu hatta Trump'ın tweet'ini paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyor. Bunu memnuniyet verici olarak değerlendirmek lazım. Artık ABD oradan çekildi. Bu, Türkiye açısından büyük zaferdir. Terör örgütleri 32 kilometrelik alandan çekiliyor. Rusya ile de 10 maddelik anlaşma yaptık. Ruslara da 150 saat süre verdik ve başladı. Batı devletlerinin güneyimizde terör devleti kurma planı suya düştü. Bu gerçekten Cumhurbaşkanı'mızın, milletimizin ve kahraman ordumuzun bir zaferidir. Biz kendi işimize bakalım."