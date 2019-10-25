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2’nci katibi ’yi ziyaret etti, aileleri görmezden geldi

eşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’da gelen 2’nci Katibi Antonia Wynne-Hughes, İl Başkanlığını ziyaret etti. Katip 53 gündür il binası önünde çocukları için nöbet tutan aileleri görmezden gelerek otomobiline binip uzaklaştı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.10.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 18:07
Kanada Ankara Büyükelçiliği 2’nci katibi HDP’yi ziyaret etti, aileleri görmezden geldi

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'da gelen Kanada Ankara Büyükelçiliği 2'nci Katibi Antonia Wynne-Hughes HDP'yi ziyaret etti.

Zırhlı bir araçla HDP il binası önüne gelen Antonia Wynne-Hughes, parti binasında yaklaşık bir saat kaldıktan sonra bina önünde oturma eylemine devam eden aileleri görmezden gelerek otomobile binip uzaklaştı.

Antonia Wynne-Hughes'in çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek 53 gündür evlat nöbetinde olan ailelerin yanına gitmemesi dikkat çekti.

Kanada Ankara Büyükelçiliği 2'nci Katibi Antonia Wynne-Hughes, çocukları PKK tarafından kaçırılmış aileleri görmemek için HDP il binasından adeta kaçarak ayrıldı

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Kanada Ankara Büyükelçiliği 2’nci katibi HDP’yi ziyaret etti, aileleri görmezden geldi
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