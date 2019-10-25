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siyasi sabotaj yaptı’

Çelik: Türkiye’nin başarısı söz konusu olunca, başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti Genel Başkanlığı’nca ortaya konulmaktadır

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 25.10.2019
‘Kılıçdaroğlu siyasi sabotaj yaptı’
AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusu ile ilgili olarak Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında ABD
Başkanı Donal Trump'un diplomatik nezaketten uzak mektubunu okumasını değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir sabotaj gerçekleştirmeye çalıştığını söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımıza yönelik hiçbir şekilde kabul etmediğimiz saygısız ifadeler bulunan ve bizim için yok hükmünde olan mektubun sızdırılması, aslında tüm bu diplomatik başarı süreçlerini sabote etmek için kullanılmak istendi" dedi.
Çelik, "Türkiye'nin başarısı söz konusu olunca, dünyanın başka yerlerinden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığı'nca ortaya konulmaktadır" ifadelerine yer verdi.
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‘Kılıçdaroğlu siyasi sabotaj yaptı’
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