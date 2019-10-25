Kırmızı listede aranan 2 kadın terörist öldürüldü

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Terör örgütü PKK'nın, 4 milyon lira ödüllü kırmızı listede aranan terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Servet Aydın ile Söylemez Yaşar, Kuzey Irak'taki Gara Dağı'na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak istihbarat paylaşımı ile düzenlediği nokta operasyonla öldürüldü. Terörist Aydın, Diyarbakır kırsalında biri binbaşı olmak üzere 13 askerimizin şehit olduğu eylemlerin sorumlusuydu. Yaşar ise, terör örgütünün silahlı kadın yapılanması YJA-Star'ın Gara sahası Yürütme Konseyi sorumlusuydu.