Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kırmızı listede aranan 2 kadın terörist öldürüldü

Kırmızı listede aranan 2 kadın terörist öldürüldü

Özgür CEBE Özgür CEBE Gündem
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Kırmızı listede aranan 2 kadın terörist öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın, 4 milyon lira ödüllü kırmızı listede aranan terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Servet Aydın ile Söylemez Yaşar, Kuzey Irak'taki Gara Dağı'na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak istihbarat paylaşımı ile düzenlediği nokta operasyonla öldürüldü. Terörist Aydın, Diyarbakır kırsalında biri binbaşı olmak üzere 13 askerimizin şehit olduğu eylemlerin sorumlusuydu. Yaşar ise, terör örgütünün silahlı kadın yapılanması YJA-Star'ın Gara sahası Yürütme Konseyi sorumlusuydu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı listede aranan 2 kadın terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN