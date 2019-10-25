Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kızılay’dan mobil klinik

’dan mobil klinik

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Kızılay’dan mobil klinik
Sınır hattında insani yardım çalışmalarını yürüten Türk Kızılayı, Tel Abyad'a mobil klinik açtı. Mobil klinikle günlük 500 hastaya hizmet verilecek. İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda, hijyen ve diğer yardım malzemelerini ulaştırmaya devam eden Türk Kızılayı, Tel Abyad'a açtığı mobil klinikle sağlık hizmeti de vermeye başladı. Mobil klinikte dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları ve laboratuvar hizmet birimleri bulunuyor. 16 uzman hekimin hizmet vereceği mobil klinikle günlük 500 hastaya bakılabilecek. Kızılay bir yandan da terör unsurlarının zarar verdiği bölgenin tek hastanesinin de onarımın sürecini yürütüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılay’dan mobil klinik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN