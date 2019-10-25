Kızılay’dan mobil klinik

BUGÜN NELER OLDU

Sınır hattında insani yardım çalışmalarını yürüten Türk Kızılayı, Tel Abyad'a mobil klinik açtı. Mobil klinikle günlük 500 hastaya hizmet verilecek. İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda, hijyen ve diğer yardım malzemelerini ulaştırmaya devam eden Türk Kızılayı, Tel Abyad'a açtığı mobil klinikle sağlık hizmeti de vermeye başladı. Mobil klinikte dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları ve laboratuvar hizmet birimleri bulunuyor. 16 uzman hekimin hizmet vereceği mobil klinikle günlük 500 hastaya bakılabilecek. Kızılay bir yandan da terör unsurlarının zarar verdiği bölgenin tek hastanesinin de onarımın sürecini yürütüyor.