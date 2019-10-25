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hastaneye yetiştirdi, annesi kızının adını 'Pınar' koydu

ve Rasulayn'da mayın/ temizliğine devam eden , doğum sancısı tutan Suriyeli kadını zırhlı personel taşıyıcı ile ulaştırdı. Doğum sancıları tutan ve Mehmetçik tarafından zırhlı personel taşıyıcıyla hastaneye ulaştırılan Suriyeli kadın, doğan bebeğine, 'ndan dolayı "Pınar" ismini verdi.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 21:51 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 21:52
Mehmetçik hastaneye yetiştirdi, annesi kızının adını 'Pınar' koydu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberi üzerine harekete geçti.

Zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırılan Ziheyye El Halil, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



Doğum sonrası Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğinin ismini "Pınar" koyduğunu söyledi.

Mehmetçik de Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileğinde bulundu.

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Mehmetçik hastaneye yetiştirdi, annesi kızının adını 'Pınar' koydu
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