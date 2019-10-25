İstanbul Emniyeti Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

‘Ölüm patroniçesi’nin ekibine operasyon: 20 gözaltı

Sarıyer ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptırdığı belirlenen ve medyada 'Ölüm patroniçesi' olarak anılan Saide D. isimli kadın şahsın 30 yıl hapis cezası alarak 15 Mayıs 2018 tarihinde cezaevine teslim edildikten sonra bahse konu mahallede kendisi ile irtibatlı şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptırdığı ve yaşı küçük şahısları uyuşturucu madde ticaretinden kullandığı yönünde bilgi üzerine harekete geçildi.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Narkotik köpekleri ve Özel Harekat Polisleri'nin katılımıyla 11 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2'si yaşı küçük 11'i kadın şahıs olmak üzere toplam 20 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çoğunluğu satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, skunk ve uyuşturucu haptan oluşan toplam 4 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken 3'ü kadın 4 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. 2'si yaşı küçük şahıs, 8'i kadın şahıs olmak üzere toplam 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.