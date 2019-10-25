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Rus takviye birlikleri, - sınırına ulaştı

Savunma Bakanlığınca, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin - sınırına ulaştığı bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:52
Rus takviye birlikleri, Türkiye-Suriye sınırına ulaştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde gönderilen takviye birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı belirtildi.

Rus askeri polisinin terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edeceği kaydedilen açıklamada, "Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssüne 20'den fazla "Kaplan" ve "Tayfun" zırhlı aracı gönderileceği vurgulandı.

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Rus takviye birlikleri, Türkiye-Suriye sınırına ulaştı
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