Son dakika: FETÖ’nün Meksika İmamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim'de yakalanmıştı.
19 Ekim'de Türkiye'ye getirilen Karaca, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Vatan Caddesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karaca, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'ye ifade veren şüpheli, sorgusu ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
Burada sorgusu tamamlanan Karaca, 'Örgüt yöneticiliği' ve 'Uluslararası casusluk' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MİT'ten FETÖ operasyonu... FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalanarak Türkiye'ye getirildi!