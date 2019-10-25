İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların elde ettikleri uyuşturucu maddeleri "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara sattığı bilgisi alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon

Yaklaşık (2) ay süren fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların Silivri, Bahçelievler, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde faaliyet göstermeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla tespit edilen bölgelerde araştırmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, zehir tacirlerinin organize bir şekilde çalıştığını tespit etti.

Şüphelilerin belirlenen ikamet adresleri arasında lüks rezidanslar da eski binalar da vardı. Ancak tüm ikamet adresleri, Jandarma ekipleri ve helikopter ile önce çepeçevre sarıldı, ardından operasyona başlandı.

Jandarma helikopterlerinin havadan destek verdiği nefes kesen operasyon sonucunda; (14) ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Suç örgütü lideri (G.Y.) başta olmak üzere (15) kişi yakalandı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan detaylı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde (Metanfetamin, Eroin ve Skunk) ele geçirildi.

Yakalanan (15) şüpheli şahıstan (12)'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, (3) şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.