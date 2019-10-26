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'dan son dakika açıklama!

Milli Savunma Bakanı Akar: (Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor. 150 saat, 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız. Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil. Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.10.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 09:10
Bakan Akar'dan son dakika açıklama!

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor. 150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız."

Akar: "Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil. (Barış Pınarı Harekatı) Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil."

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Bakan Akar'dan son dakika açıklama!
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