Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenliyor. Mutabakatlar ilgili mevkidaşına bilgi verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Barış Pınarı'na gelen ölçüsüz tepkiler güvenimizi sarstı. Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Maas'tan ortak açıklamalar

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Almanya ile daima yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Barış Pınarı Harekatımıza Almanya'dan gelen ölçüsüz tepkiler sebebiyle maalesef güvenimiz sarsıldı. Almanya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranmaları ve terör karşı dayanışma içinde hareket etmeleridir. Almanya'da yaşayan Türkler kendilerini baskı altında hissediyorlar. Havaalanında uçağa binmek isteyen yolculara PKK yandaşlarının nasıl muamele ettiğini görüyoruz.

Esasen bugünkü görüşmelerimizde Suriye meselesini tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduğumuz için memnunum. ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatlarla sahada oluşan yeni durumu tanıdıklarını da vurguladım. Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik. Terör örgütünden temizlendikten sonra bölgeye mülteciler yerleştirilecek.

Türkiye-AB ilişkilerini de konuştuk. Almanya ile güçlü bağlarımız ve tarihi ilişkilerimiz var. Biraz önce bahsettiğim tüm konularda da Almanya ile yakın iş birliği içinde olma arzusundayız. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın Johnson, Macron ve Merkel'le bir araya gelmesini de görüştük.

ALMANYA'NIN GÜVENLİ BÖLGEYE ASKER GÖNDERME ÖNERİSİ

Öncelikle Almanya kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Güvenli bölge en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikriydi. Samimi çaba sarf ettik. ABD'nin samimi olmadığını sahada gördük.

BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNE DÖNENLERİN SAYISI

BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın konuşmasından öne çıkanlar:

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİDİR

Son olarak New York'ta BM'de görüştük ve yoğun şekilde Suriye'yi ele aldık. Aramızda önemli görüş ayrılıkları var fakat böyle bir durumda konuşmamız lazım. Birbirimiz hakkında değil. Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var. Biz Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'nin AB ile olan ilişkileri bakımından ortak sorumluluklarımız var. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir.