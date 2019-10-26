CHP’li belediyelerde işçiler eylem başlattı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'LI Ataşehir, Kartal, Kadıköy ve Maltepe belediyelerinde haksız yere işten atıldıklarını iddia eden ve ücretlerini tam olarak alamadıklarını belirten işçiler eylem başlattı. Ataşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler, haksız yere işçilerin çıkarılmasına ve ücret geciktirmelerin kanıksanmasına müsaade etmeyeceklerini söylediler. DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Başkanı Ahmet Arıkan, "Bu ay ücretlerin 15'inde yatması gerekirken hala çoğumuz maaşlarımızın yarısını bile alabilmiş değiliz" dedi.