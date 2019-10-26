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'da sığınaklarında tuzaklanmış bulundu!

'ın Kemah ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü 'lıların sığındıkları mağara ve barınaklarda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı () ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:22
Erzincan'da PKK sığınaklarında tuzaklanmış EYP bulundu!

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca 6-10 Ekim tarihleri arasında, Kemah ilçesi Dereköy köyü sınırları içerisindeki Dereşoran Vadisi bölgesinde, 'PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp, bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak' amacıyla 'Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu gerçekleştirildi. Halatlarla inilen bölgede, jandarma ekipleri, 8 ayrı noktada 2 sığınak olarak kullanılan mağara ile 6 barınak tespit etti.

Buralarda yapılan aramalarda, tuzaklanmış 2 adet EYP, 1 adet EYP'ye ait basma düzeneği ve 5 adet düzenek hale getirilmiş pil bloğu, 34 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet elektrikli fünye, 450 metre kablo ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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Erzincan'da PKK sığınaklarında tuzaklanmış EYP bulundu!
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