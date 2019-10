Gelişmişlikte, iyiliğe hizmet etmek önemli

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve TBWA/FORGOOD tarafından 'İyiliğe giden en kısa yol' sloganıyla düzenlenen 6. Sosyal Fayda Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Bu zirveye katılan herkesin ortak bir amacı var. O da dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için iyiliğe giden en kısa yolu bulmak. Attığımız her adım, önümüzdeki birkaç bin yılı tasarlıyor. Sadece 2030 değil, 2050, 2070 aslında şimdidir. Can kulağıyla dinlememiz gereken uyarılardan biri, gelecekte bizi bekleyen iklim göçleridir. Küresel sıcaklık 1.5 derece sınırının altında kalmazsa, dünyanın birçok yeri yaşanamaz hale gelecek. Bu da insanların yaşanabilir bir yer ve su bulmak için kitleler halinde göç etmesi demek. Biz bu nedenle 2017'de sıfır atık için yola çıktık.2023'e kadar geri kazanım oranımızı, yüzde 35 seviyesine çıkaracağız. Yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç ve 100 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Yeşil ekonomiye geçiş, dünyayı yaşanabilir kılmada, herkes için bir zorunluluk. Yeşil ekonomiyle gelir ve istihdam artacağı gibi, temiz suya ve enerjiye erişim de iyileştirilebilir. Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı ise sürdürülebilir bilinçlerdir. İyilik yolundaki düşünce ve temennilerin bayrağını, bizi bekleyen koşuculara teslim etmeliyiz.Teknoloji 21. yüzyılın inkar edilemez bir nimeti. Bu nimeti nasıl kullandığımız ve şekillendirdiğimiz, bu yüzyılın karnesi olacaktır. İletişimin bu kadar yüksek seviyelere ulaştığı bir çağda insani iletişim ne yazık ki, irtifa kaybediyor. Teknoloji, insanın manevi dünyasını ve insani kabiliyetlerini törpülememeli. Tüketim toplumundan yeniden üretim toplumuna geçişi sağlayacak bir köprü olarak görmeliyiz.Gelişmişlik düzeyini belirleyen temel kriter, ne kadar ileri gittiğimiz değil, vardığımız noktanın iyiliğe ne kadar hizmet edebildiğidir. Aksi halde, teknolojik ilerleme, yok etmenin de aracı olabilir. Nitekim geçmişte büyük heyecanla karşılanan teknolojik gelişmeler insanlık için kısa sürede hüsrana dönüştü. Her derde deva görülen bazı tarım ilaçlyarının bir nesli yok ettiği fark edildi ve bu hatalardan dönüldü. Geçmişi bir ders olarak görmek gelecekte yeni teknolojileri doğru bir biçimde kullanabilmek için gereklidir.Teknolojinin, hayatı iyileştiren, doğayı koruyan bir araç olarak hizmete sokulması, en acil gündem maddemiz. Şairimiz Yaşar Kemal, "Yaşam, umutsuzluktan umut üretmektir" der. Dünyanın bir köşesinde bir iyilik olursa, bundan tüm dünya nasibini alır. Mevlana'nın deyişiyle, "Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez."Erdoğan Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen 3. Kartepe Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan'ın Onur Kurulu Başkanı olduğu zirveye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Erdoğan şunları söyledi: "Şehirler artık yeni sorunlarla karşı karşıya. Bu nedenle akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa etmeliyiz. İnsanın aidiyet duygusunu artıran, yerel malzemenin geleneksel mimari ile buluştuğu projelere ağırlık vermeliyiz. 21. yüzyıl tarihe 'plastik çağı' olarak geçecek."