Gülen’in yeğeni sahte kimlikle yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen, Beykoz'da uygulama yapan gece bekçilerine Neşe A. adına düzenlenmiş sahte kimlik gösterince yakalandı. Hakkında 'belgede sahtecilik' suçundan işlem yapılan 30 yaşındaki Zeynep Gülen, daha sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı ve Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Öte yandan MİT operasyonuyla Kamboçya'da yakalanarak 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.