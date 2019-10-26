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DONDURMA LİNKİ: İşte Instagram hesabı silme ve kapatma işlemleri

Günümüzün en popüler sosyal medya ağı olan , her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından en çok vakit geçirilen uygulamalardan bir tanesi olan sosyal medya platformu, kendini yenilemeye de devam ediyor. Peş peşe gelen özellikler ne kadar kullanıcı kazandırsa da bazı kişiler çeşitli nedenlerden dolayı ‘’ işlemi nasıl yapılır’’ sorusuna yanıt arıyor. Instagram hesabı dondurma, kapatma ya da silme işlemi yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. 2019 İnstagram dondurma linki ile kalıcı veya geçici olarak hesabınızı askıya alabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 10:53
INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ: İşte Instagram hesabı silme ve kapatma işlemleri

Uygulama üzerinde bulunmayan bu özellik nedeniyle birçok kişi hesabını askıya alabilmek için araştırmalar yapıyor. Instagram dondurma linkine ulaşmak isteyenler doğru yerdeler. Hesabını çeşitli sebepler neticesinde geçici ya da kalıcı olarak kapatmaya karar veren kullanıcılar Instagram dondurma linki ile bu işlemi kısa yoldan gerçekleştirebilecekler. İnstagram dondurma işlemini yaptıktan sonra ise yine aynı link üzerinden hesabınızı yeniden aktif etme imkânına da sahipsiniz. 2019 İnstagram hesap dondurma, silme veya kapatma işlemleriniz için ayrıntıları inceleyiniz.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kullanıcılara sunulan bu uygulama kısa süre içerisinde popülerlik kazandı. Facebook, 2012 yılında bu uygulamayı satın alarak muhteşem yenilikler kattı. Bu sayede de kullanıcı sayısını kat ve kat arttırdı. Öte yandan günümüzde en yaygın kullanılan sosyal medya platformunu dondurmak ya da silmek isteyen birçok kişi bulunuyor. Uygulama üzerinde bu seçenekler olmadığı için kullanıcılar arama motoru üzerinden ''instagram dondurma'' başlığı ile araştırmalar yapıyor.

Instagram dondurmak için tıklayınız

  • Kullanmaya başlamakta zorlandım
  • Gizlilikle ilgili endişelerim var
  • Çok fazla reklam var
  • İkinci bir hesap açtım
  • Ara vermek istiyorum
  • Çok zamanımı alıyor
  • Bir şeyi kaldırmak istiyorum
  • Takip edecek kişiler bulamıyorum
  • Diğer

Yukarıda yer alan seçeneklerden birisini işaretledikten sonra şifrenizi de girerek hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

Instagram dondurmak için tıklayınız

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram 5 Ekim 2010 tarihinde IOS için ücretsiz bir uygulama olarak Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. Uygulamanın bu kadar sevilmesinin ilk nedeni, içerisinde bulundurduğu 11 fotoğraf filtresiyle çekilen fotoğrafları daha güzel hale getirmesidir.

INSTAGRAM'IN KULLANILDIĞI TELEFON UYGULAMALARI

Ekim 2010 yılında kullanıma sunulan Instagram, ilk olarak İphone ve İpod Touch aygıtlarında kullanılmıştı. 2012 yılında ise Android'te (Froya ve üstü) kameralı telefonları da destekledi. Bir süre sonra ise bu uygulama İTunes App Store ve Google Play online satış mağazalarında yerini aldı.

KULLANILAN FİLTRELER

  • Aktif filtreler
  • Amaro
  • Mayfair
  • Rise
  • Valencia
  • Hudson
  • X-Pro II
  • Sierra
  • Willow
  • Lo-fi
  • Earlybird
  • Sutro
  • Toaster
  • Brannan
  • Inkwell
  • Walden
  • Hefe
  • Nashville
  • 1977
  • Kelvin
  • Slumber
  • Crema
  • Ludwig
  • Aden
  • Perpetua

INSTAGRAM STORİES

Instagram, Stories özelliğini aktif etmesi ile çok kısa bir zaman dilimi içerisinde adeta patlama yaşadı. 24 saat içerisinde rekor fotoğraf yükleme sayısına ulaşırken, yepyeni filtreler ile de kullanıcılarının yüzünü güldürdü.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Fotoğraf Paylaşımı: Instagram filtrelerini kullanarak takipçileriniz ile dilediğiz fotoğrafı anlık olarak paylaşabilirsiniz. Birçok filtre sayesinde paylaşmak istediğiniz fotoğrafınıza ayrı bir hava katabilirsiniz.

Direkt Mesaj: Instagram üzerinden istediğiniz kişilerle ile anlık mesajlaşabilirsiniz. Mesajlaşma sırasında birçok emoji gönderebilir, sesli mesaj da yollayabilirsiniz.

Canlı Yayın: 1 saate kadar sınırlı olan sürede canlı yayın açabilir ve takipçilerinizle anlık etkileşime geçebilirsiniz.

Hikayeler (Stories): 24 saat süreli fotoğraflar ve videolar paylaşabilirsiniz. Hikâyelerinizi ilgi çekici hale getirmek için yer bildirimi, gif, etiket, emoji ya da yazı ekleyebilirsiniz.

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INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ: İşte Instagram hesabı silme ve kapatma işlemleri
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