MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Barış Pınarı Harekatı sonucunda terörizme bel bağlayanlar, terör örgütleriyle ihanet mesaisine girenler kesinlikle deşifre olmuşlar, yakayı ele vermişlerdir." dedi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN BİR TERÖRİSTİN...

Devlet Bahçeli, ABD'nin 'General Mazlum' kod adıyla meşrulaştırmaya çalıştığı PKK/YPG'li Ferhat Abdi Şahin hakkında "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir." dedi.

Terörist Mazlum Kobani

YAPILAN ANLAŞMALAR MİLLİ BİR UYANIŞIN MÜJDESİDİR

Bahçeli öte yandan, "17 Ekim'de ABD'yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim'de Rusya'yla sağlanan anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir." açıklamasında bulundu.