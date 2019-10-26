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: Misliyle karşılık verildi

: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde /’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 18:11 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 18:17
MSB: Misliyle karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.

MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerce, keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir."

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MSB: Misliyle karşılık verildi
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