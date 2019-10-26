‘Ölüm Patroniçesi’nin çetesine operasyon

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SARIYER'DE, "Ölüm Patroniçesi" olarak adlandırılan ve geçtiğimiz yıl tutuklanan uyuşturucu satıcısı Saide D.'nin cezaevinden yönettiği uyuşturucu çetesi operasyonla çökertildi. Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan çeteye yönelik Özel Harekat destekli operasyonlarda 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 2'si 18 yaşından küçük, 11'i kadın olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda satışa hazır halde bonzai, skunk ve uyuşturucu haplardan oluşan 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi.