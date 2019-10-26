Son dakika... Minibüsçüler ile korsan taksici kavgasında 3 kişi ölmüştü: O kavganın faillerine operasyon!

Minibüsçüler ile korsan taksiciler arasındaki kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Son dakika detayları geliyor...

Operasyon kapsamında G.K., A.Y., B.K., K.K., S.K., S.İ.Ç., Ş.E., M.Ç. ve H.S.K. isimli 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek, 139 fişek, 76 kartuş, 1 muşta ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan titiz araştırmalarda, yakalanan şahıslar ile tutuklu bulunan 12 şahıs arasında 3 Mart 2019 günü Arnavutköy ilçesi Haraççı Durağı'nda minibüsçüler ve korsan taksiciler arasında çıkar meselesinden dolayı çıkan tartışmada sonucu 3 şahsın öldüğü anlaşıldı.

Konuyla ilgili derinlemesine tahkikat devam ediyor.