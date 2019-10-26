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Terör paçavralarını elleriyle söktü

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.10.2019
Terör paçavralarını elleriyle söktü
Barış Pınarı Harekâtı'yla terörden kurtarılan Suriye'nin Resulayn ilçesine dönen vatandaşlardan Muhammed Rummane, evini YPG/ PKK tarafından karargaha çevrilmiş şekilde buldu. Rasuylan'da 20 yıl boyunca su işleri müdürü görevini yürüten Rummane, 6 yıldır uzak kaldığı evine gittiğinde ilk işi terör paçavralarını evnini duvarından sökmek oldu. İnşaat mühendisi Rummane, kendi elleriyle tasarladığı evinin duvarlarına asılı örgütün sözde bayraklarını, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve elebaşı posterlerini tek tek çıkardı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Rummane Yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.
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Terör paçavralarını elleriyle söktü
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