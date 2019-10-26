Terörist ABD’ye giderse tutuklanması istenecek

BUGÜN NELER OLDU

Mazlum Kobani kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD'ye gitmesi halinde Türkiye ABD'den geçici olarak tutuklanmasını isteyecek.ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması gereği terörist, ABD'den istenebilecek. Bu işlemin en somut gerekçesi ise terörist Şahin'in İnterpol tarafından aranması ve Ankara Sulh 5. Mahkemesi'nin verdiği karar. Ferhat Abdi Şahin, en çok aranan teröristler listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride yer alıyor. Hem Interpol tarafından kırmızı bülten hem de suçluların iadesi anlaşması aynı anda devreye sokulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TRT'de katıldığı canlı yayında "ABD'nin bu adamı bize iade etmesi lazım" demişti.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'ye davet edilen YPG'li terörist hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını belirterek, "ABD'ye girdiği anda iade edilmeli. Konu Dışişleri'nce ABD'li muhataralarımıza iletildi" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu dün ayrıca ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede terörist Şahin konusu ele alındı.Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ise terörist Şahin hakkında "Sözde general, sözde Mazlum ve sözde Kobani aktörü hakkında gereken yapılır, yapılmalıdır. Yapmayan, terörü destekleyen ülke olur" değerlendirmesinde bulundu.