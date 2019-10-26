Türk askerine ‘Pınar’lı teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de doğum sancıları tutunca Mehmetçik tarafından zırhlı personel taşıyıcıyla Türkiye'deki hastaneye ulaştırılan kadın, doğan bebeğine, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı 'Pınar' ismini verdi. Harekât kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberi üzerine harekete geçti. Zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Ziheyye El Halil, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğum sonrası Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, harekât nedeniyle bebeğine 'Pınar' ismini koyduğunu söyledi. Gittiği her yere huzur ve şefkat getiren Mehmetçikler de Pınar bebekle annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileğinde bulundu.