Türkiye’nin şefkat eli Tel Abyad’a huzur getirdi

Mehmetçik Barış Pınarı Harekâtı kapsamında özgürleştirilen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yaşanların ihtiyaçları için seferber oldu. Mobil klinikle Tel Abyad halkına sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren Hasan el Ahmet, Türkiye'ye teşekkür ederek "Çocuğum bir süredir hastaydı. Askerler muayene ettiler ve ilacını verdiler. Allah onlardan razı olsun" dedi. Bölge halkı için kurulan seyyar fırında ise 3 bin 120 adet ekmek üretip dağıtılıyor.

Tel Abyad'da hayat normale döndü

ÇOCUKLARA ZORLA SİLAH VERİLİYORDU

Terör örgütü YPG'den gördükleri zulmü anlatan Rami Xelef, "Çocuklarımızı Türkiye'ye karşı savaşmaya zorluyorlardı. Askere gitmeyenleri hapse atıyorlardı. Türkiye geldikten sonra özgür bir şekilde yaşıyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar" diye konuştu. Bölge halkından Saliha Aleynur ise teröristlerin çocuklara zorla silah verdiklerini söyleyerek "Burada baskı altında yaşıyorduk. Evleri yakıp bize işkence ediyorlardı. Türkiye, erzak, yiyecek, içecek veriyor, sağlık tedavisi yapıyor. Allah razı olsun" dedi.







Bölge insanının terör örgütü YPG/PKK yüzünden adeta yaşam enerjilerini kaybettiklerini anlatan Suriye Milli Ordusu mensubu Muhammed Derviş "Biz burayı terörden temizleyerek insanların üstündeki zulmü kaldırdık. Teröristler sivillere zorla silah verip kadınlara zulmetmiş. Silah tutmak istemeyenlere 5-10 bin dolar ceza kesmişler. Biz hürriyet getirdik. İnşallah halk daha da mutlu olacak" diye konuştu.







Bu arada Tel Abyad'a bağlanan tüm yollara kontrol noktaları kuruldu. Bölgede kuş uçurtulmuyor. Şüpheli görülen araçları kontrol eden SMO askerleri, olası bir terör saldırısına karşı bölge halkının can ve mal güvenliğini koruyor. Ayrıca hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.







4 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-3 Harekâtı başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde kış üslenmesi hazırlığındaki 4 terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle birlikte etkisiz hale getirildi.







TERÖRİSTLERİN YAKTIĞI HASTANE ONARILACAK

Sağlık Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastanenin onarımı için çalışmalara başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hastanenin 75 yataklı olarak hizmete sunulacağını açıkladı.