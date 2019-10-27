Bağdadi'nin öldürülmesine Türkiye'den ilk açıklama

DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünün açıklanmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir açıklama yaptı. Reuters'a konuşan Altun, dünyayı DEAŞ teröründen korumak için kendini feda eden kahraman askerlerimizi anarken, "Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdürecektir." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Reuters haber ajansına yaptığı açıklama:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk.

DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon'un bir üyesi olarak dost ve müttefiklerimizle birlikte teröristleri yenilgiye uğratmak için çok çalıştık. Terörle mücadelemiz sırasında babalarımızı, annelerimizi ve evlatlarımızı şehit verdik.

Bugün Ebu Bekir el Bağdadi'nin sivil kurbanlarının yanı sıra, dünyanın DEAŞ teröründen korumak için hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi minnetle anıyoruz.

Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdürecektir.

Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir."