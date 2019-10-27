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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama

'dan son dakika açıklaması: " terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir."

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.10.2019 19:37 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 19:37
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Deaş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan DEAŞ terör örgütünün elebaşısı Bağdadi'nin öldürülmesi ile alakalı bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Deaş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. Deaş, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum."

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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama
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