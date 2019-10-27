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‘Bu davası değil’

Giriş Tarihi: 27.10.2019
‘Bu Kürt Türk davası değil’
PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fatih'e seslenen acılı anne Sevdet Demir ise "Bu Kürt, Türk davası değildir, bu Hristiyanlıktır. Kafirler seni kandırdı" sözleriyle tepki gösterdi. Demir, "Oğlum eve dön. Sen gelene kadar ben gitmeyeceğim. Sen biliyorsun ben hastayım, senin için buradayım ölsem de sen gelinceye kadar gitmeyeceğim. Bu Kürt, Türk davası değildir, bu Hristiyanlıktır. Kafirler seni kandırdı. Dön gel eve oğlum seni bekliyoruz. Biz hepimiz sizi çok özledik" diye konuştu.
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