Erdoğan’ın başarısı milli uyanışın müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katıldı. Tören sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli ayrıca yazılı bir açıklama da yaptı. Bahçeli gündeme ilişkin şu önemli mesajları verdi:Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir.Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki almış olduğu karar, Doğu ve Batı Bloklarından Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruşu, kararlılığı ortaya koymasıdır. Bu çok önemli bir olaydır ve tarihin önemli bir dönemidir.Sayın Erdoğan, Doğu ve Batı Blokları arasında Türkiye üzerinde oynanan oyunu bozdu. İkisini bir araya getirerek, milli menfaatler doğrultusunda, Türkiye'nin daha da güçlü hale gelmesini sağladı. Bu hakkı iade etmek lazım. Bunun için ayrı parti kurmaya, muhalefet yapıyorum diye ileri geri konuşmaya gerek yok.Suriye'nin kuzeyi ile ilgili ABD ve Rusya ile varılan anlaşmalar stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir. Türkiye sonunda feleğin çemberini kırmıştır. Türkiye'nin milli çıkarları için dik duruş sergileyen Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.TRUMP'IN gönderdiği mektup nezaket dışıdır. Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, böyle üslupsuz bir mektubu, hatıra olarak saklayıp, müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur. Bu zelil mektubu grup toplantısında okuyan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Trump'ın Türkiye'deki derin gırtlağı, emperyalizmin densiz ve defolu tercümanı olduğunu küstah ifadelerle ibra etmiştir. CHP, Barış Pınarı Harekâtı'na karşı tesis edilmiş çok aktörlü kara propagandaya resmen payandalık ve kuryelik yapmıştır.