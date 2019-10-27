FETÖ’nün para kasası yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında ABD'de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışı ve yurt içindeki iş adamlarından toplanan paraları örgütün Türkiye finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K.'ye aktardığını belirledi. Polis, ABD'deki üst düzey FETÖ üyesinin paraları örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çözülme sürecine girmemesi, yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım, örgütün yeniden ayağa kalkması ve örgütlenebilmesi için gönderdiğini saptadı. A.K.'nin de aldığı bu talimatlar doğrultusunda Türkiye'de 81 il deki örgüt üyelerine ve ailelerine toplanan paraları ulaştırdığı öğrenildi. Polis, 14 Ekim'de yaptığı operasyonda A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Zanlıların sorgulanmasıyla birlikte polis 24 Ekim'de yeni bir operasyon daha yaptı ve 33 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, A.O.Ö, Ş.K. ve N.K. tutuklandı. Diğer zanlıların sorgusu devam ediyor. Polis ekipleri 5 firari şüpheliyi de arıyor.