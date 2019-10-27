Kesimoğlu: Kibrin esiri olanlar fesada düştüler

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CHP'DE milletvekilliği, belediye başkanlığı yapan ve partinin Trakya'da önemli isimleri arasında yer alan Mehmet Kesimoğlu'ndan zehir zemberek sözler. 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmeyince partisinden istifa edip bağımsız aday olarak başkanlık yarışına giren ve Kırklareli'de belediye başkanlığı koltuğuna oturan Kesimoğlu'nu destekleyen 164 CHP üyesinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi partiyi karıştırdı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 164 parti üyesini "Kesin çıkarma cezası" istemiyle Kırklareli İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Geçen hafta toplanan Kırklareli İl Disiplin Kurulu ise "Kesin çıkarma cezası" talebini reddetti.CHP yönetiminin kendisi 164 parti üyesi hakkında işlettiği disiplin sürecine sert yanıt veren Kesimoğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Kesimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki kendini halkın kararı üzerinde görenler, hasetliğin, kibrin esiri olanlar, mertlikten zerre nasibini almayanlar, kapalı kapılar arkasında liste hazırlayanlar, eğitimsizliğini ve bilinçsizliğini ortaya koyanlar böyle bir fesat içine düşmüşlerdir" ifadelerine yer verdi. CHP, belediye başkanı olan Kesimoğlu'nu geçtiğimiz seçimlerde aday göstermemiş, Kesimoğlu ise bağımsız aday olarak girdiği başkanlık yarışını kazanmıştı.