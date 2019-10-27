Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kızılay ve AFAD yüzleri güldürdü

ve yüzleri güldürdü

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM Gündem
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Kızılay ve AFAD yüzleri güldürdü

Barış Pınarı Harekâtı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde, sivillere 600 gıda kolisi, 35 bin kilo un, 22 bin 300 ekmek, 5 bin 579 diğer gıda malzemesi, 2 bin 442 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 605 hijyen seti, 840 battaniye ve çocuklar için bin oyuncak dağıtıldığı bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kızılay'dan yapılan açıklamalara göre terörden kurtarılan bölgelerde hayatın normalleşmesi için yardım faaliyetlerinin büyük bir özveriyle sürdürüldüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılay ve AFAD yüzleri güldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN