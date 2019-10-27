‘Pınar bebek yaşasın’ diye oradayız!

TÜRK askeri Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın temizliği yaptığı sırada Suriyeli hamile Ziheyye El Halil'in doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Akçakale Devlet Hastanesi'ne yetiştirilen hamile kadın doğan kız çocuğunun ismini Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Pınar koydu. Pınar bebeğin annesi Ziheyye El Halil, Türk askerine ve doktorlara teşekkür ederek "Türk askerleri olmasaydı sağlık hizmeti alamayacaktım. Türk askeri sayesinde Allah'ın yardımıyla buraya geldik. Teşekkür ediyorum" dedi. TÜRKIYE BIZI ÇOK MUTLU ETTI

Mehmetçiğe teşekkür eden baba Ali Er Yunus da "Türk askerleri durumun acil olduğunu anlayınca kendi araçlarıyla sınıra kadar getirdiler. Sonra ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler.

Çok mutluyuz. Kız bebek olunca adını Pınar koyduk. Eğer erkek olsaydı adı Barış olacaktı. Barış Pınarı Harekâtı ve Türk askerlerinin yardımından dolayı Pınar ismini koyduk" diye konuştu. Pınar bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren doktor Mehmet Gümer "Askerlerimiz Suriyeli anneyi acil tıbbi ihtiyaç olduğu için hızlı bir şekilde sınıra getiriyor. Oradan da Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulansla hastanemize getirildi. Bizde yapılan muayenede doğum sancısının başladığı anlaşıldı. Ardından doğum gerçekleşti. Bebeğimizin ve annesinin sağlık durumu iyi. 3.5 kilo ağırlığında kız bebek dünyaya geldi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında askerlerin yardımlarıyla geldikleri için hem Türk ismi olsun hem de harekata atfen Pınar ismini koydular" dedi.