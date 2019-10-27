RTÜK araç verdi, Bildirici sevgilisine tahsis etti

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Geçtığımiz Temmuz ayında CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu'na seçilen Faruk Bildirici'nin RTÜK tarafından kendisine tahsis edilen makam aracını sevgilisi Semra Topçu ve köpeğini gezdirmek üzere kullandığı iddia edildi. İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri bu iddiayı doğrular nitelikte... Geçtiğimiz Temmuz ayında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'undan boşalan 3 üye kadrosuna görevlendirmeler yapılmış, Faruk Bildirici de CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilmişti. SABAH'ın ulaştığı görüntülere Bildirici'ye ait olan makam aracı bir bina önünde park ediyor. Aracın arka kapısından önce köpek, ardından da Semra Topçu iniyor. Bir süre sonra aracın yanına CHP'li Bildirici geliyor. Ardından ise araçlarına geri biniyorlar. Görüntülerde şoför de yer alıyor.Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda RTÜK dijital platformlarda yayın yapan FOX Life kanalına, 9-1-1 adlı dizide iki kadının saniyelik öpüşme sahnesinin "Milli ve manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu" iddiasıyla idari para cezası ve beş kez yayın durdurma cezası vermişti. Ancak Bildirici, bu karara "Amerikan tarzı bu" diyerek eleştirmişti.