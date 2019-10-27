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Trump’tan son dakika haberi: ‘Çok büyük bir şey oldu’ dedi! lideri Bağdadi…

ABD Başkanı 'tan son dakika haberi geldi. Tüm dünyanın gündemine oturan habere göre, Trump attığı tweet'te "Az önce çok büyük bir şey oldu" dedi. Bu paylaşımın hemen ardından Trump'ın kampanya danışmanı David Wohl " sözde lideri Bağdadi öldü" açıklamasında bulundu. DEAŞ terör örgütü içerisinde büyük bir nüfuza sahip Ebru Bekir el-Bağdadi uzun bir süredir topraklarında saklanıyordu. Peki, DEAŞ'lı Ebu Bekir el-Bağdadi öldü mü? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 27.10.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 10:55
Trump’tan son dakika haberi: ‘Çok büyük bir şey oldu’ dedi! DEAŞ lideri Bağdadi…

'de yaşanan son gelişmelerin ardından terör örgütü ile ilgili tartışmalar alevlenmişti. YPG/PKK tarafından bazı DEAŞ hapishanelerinin boşaltılması büyük tepki toplamış ve kaçan DEAŞ'lıların bir kısmı Türk kuvvetleri tarafından Suriye'de yakalanmıştı. Dünyanın gözü Suriye'nin kuzeyindeyken ABD Başkanı 'tan son dakika açıklaması geldi. Trump, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda "Az önce çok büyük bir şey oldu" ifadelerine yer verdi. Trump'la çok samimi olan ve Trump'ın kampanya danışmanı David Wohl bu tweeti şu ifadelerle yanıtladı:

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Trump’tan son dakika haberi: ‘Çok büyük bir şey oldu’ dedi! DEAŞ lideri Bağdadi…
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