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’de ? Otomatik olarak saatler geri alındı… Vatandaşlar saati araştırıyor!

Bu gece farklı ülkelerde kış saati uygulamasına geçilmesi nedeniyle “?” sorusu merak konusu oldu. Bu sabah itibariyle birçok farklı bölgede saatler geri alındı. Bu uygulama nedeniyle bazı telefon ve bilgisayar saatleri de otomatik olarak geri alındı. Peki, ’de saat kaç? İşte şu an Türkiye’de kullanılan saat dilimi ve 27 Ekim 2019 kış saati uygulaması ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 27.10.2019 12:29
Türkiye’de saat kaç? Otomatik olarak saatler geri alındı… Vatandaşlar saati araştırıyor!

Dünyadaki birçok ülkenin kullanmaktan vazgeçtiği yaz/kış saati uygulaması nedeniyle insanlar zaman zaman saat dilimi ve saatin kaç olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. 27 Ekim Pazar günü de saat değişikliği ile ilgili kritik tarihlerden biri… Bazı telefon ve bilgisayar saatleri de otomatik olarak kendisini geri alıyor ve el ile ayarlanan saatler ile bu cihazlar arasında farklılık yaşanabiliyor. Peki, şu an 'de ? İşte güncel saat bilgileri ve bu uygulama ilgili bilmeniz gerekenler!

SAAT KAÇ? SAATLER GERİ ALINDI MI? 27 EKİM PAZAR

Türkiye'de saatin kaç olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Haberimizde ülkelere ait güncel saati bulabilirsiniz!

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Türkiye’de saat kaç? Otomatik olarak saatler geri alındı… Vatandaşlar saati araştırıyor!
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