Türkiye’de saat kaç? Otomatik olarak saatler geri alındı… Vatandaşlar saati araştırıyor!

Dünyadaki birçok ülkenin kullanmaktan vazgeçtiği yaz/kış saati uygulaması nedeniyle insanlar zaman zaman saat dilimi ve saatin kaç olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. 27 Ekim Pazar günü de saat değişikliği ile ilgili kritik tarihlerden biri… Bazı telefon ve bilgisayar saatleri de otomatik olarak kendisini geri alıyor ve el ile ayarlanan saatler ile bu cihazlar arasında farklılık yaşanabiliyor. Peki, şu an Türkiye'de saat kaç? İşte güncel saat bilgileri ve bu uygulama ilgili bilmeniz gerekenler!

SAAT KAÇ? SAATLER GERİ ALINDI MI? 27 EKİM PAZAR

Türkiye'de saatin kaç olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Haberimizde ülkelere ait güncel saati bulabilirsiniz!