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/ sivillere topla saldırdı: 1 ölü

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.10.2019
YPG/PKK sivillere topla saldırdı: 1 ölü

YPG/PKK'NIN Tel Abyad'da bulunan Kafife köyünde düzenlediği topçu saldırısı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Tel Abyad batısında bulunan Kafife köyüne dün sabah terör örgütü tarafından 6 topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının gerçekleştiği evde büyük maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Kafife'de yaşayan ve olayın şokunda olan bir sivil, "Evde minderde genç bir erkek uyuyordu ve hayatını kaybetti. Diğerleri ise yaralandı. Sivillerin suçu ne, biz normal sivilleriz neden bize böyle yapıyorlar" dedi.

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YPG/PKK sivillere topla saldırdı: 1 ölü
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