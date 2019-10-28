ABD'nin Suriye'deki petrol sahalarına sevkiyatları yoğunlaştı

ABD ordusu, Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarına zırhlı araçlar ve askeri lojistik malzeme taşıyan tırlardan oluşan 170 araçlık konvoy sevk etti.

Irak'ın kuzeyinden yola çıkan ABD ordusu konvoyu, gece 00.30 sularında YPG/PKK işgalindeki Simelka sınır kapısından girerek, Kamışlı ilçesi üzerinden Haseke'ye, oradan da Deyrizor iline yöneldi.

170 ARAÇLIK KONVOY

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin bildirdiğine göre, yaklaşık 170 araçtan oluşan konvoyda 17 zırhlı araç ile çoğunun kasası kapalı yüklü tırlar yer aldı. Deyrizor iline helikopterler eşliğinde giden araçlar, ABD'nin uzun süredir Irak'tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçti.

ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıklamıştı.

BAGOZ BÖLGESİNDE ASKERİ ÜS

AA, ABD'nin bu amaçla önceki gün Deyrizor'da askeri tahkimata başladığını, El Ömer ve Rumeylan başta olmak üzere petrol sahalarına çok sayıda zırhlı araç sevk ettiğini ve ilin güneydoğusunda Bagoz bölgesinde askeri üs kuracağı araziyi belirlediğini duyurmuştu.

Kurulması beklenen yeni üssün konumu ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

ABD, askeri tahkimatlarla petrol sahalarını işgalinde tutan YPG/PKK'nın da güvenliğini sağlayacak.