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'den son dakika açıklaması! 3600 ek gösterge ile ilgili son durum ne?

Sözcüsü Ömer Çelik, kamuda yaklaşık 1.6 milyon personelin beklediği hakkında son dakika açıklaması yaptı. MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Çelik, 3600 ek gösterge son durum hakkında bilgi verirken; milyonlarca personelin yanıtı aradığı '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?' sorusuna da açıklık getirdi. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenleri kapsayan bir düzenlemenin söz konusu olduğunu söyleyen Çelik, merak edilen tüm detayları da aktardı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve son durum ne? İşte, AK Parti'den yapılan son dakika açıklamasının detayları...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 20:06
AK Parti'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge ile ilgili son durum ne?

Bir milyonu aşkın kamu personelini ilgilendiren hakkında Sözcüsü Ömer Çelik tarafından son dakika açıklaması yapıldı. MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Çelik, DEAŞ liderinin öldürülmesinden ceza infaz indirimine kadar geniş kapsamlı açıklamalarda bulunurken; kamu personellerinin merakla beklediği 3600 ek göstergeye yönelik de önemli sözler söyledi. Çalışmanın ekonomik disiplin ve meslekler arası dengeler gözetilerek yapılması gerektiğini belirten Çelik, 3600 ek gösterge son durum hakkında da merak edilen detayları aktardı.

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Peki, 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek ve kimleri kapsayacak? İşte, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı 3600 ek gösterge açıklamasından öne çıkan satır başları;

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AK Parti'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge ile ilgili son durum ne?
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