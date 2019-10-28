AK Parti'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge ile ilgili son durum ne?

Bir milyonu aşkın kamu personelini ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından son dakika açıklaması yapıldı. MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Çelik, DEAŞ liderinin öldürülmesinden ceza infaz indirimine kadar geniş kapsamlı açıklamalarda bulunurken; kamu personellerinin merakla beklediği 3600 ek göstergeye yönelik de önemli sözler söyledi. Çalışmanın ekonomik disiplin ve meslekler arası dengeler gözetilerek yapılması gerektiğini belirten Çelik, 3600 ek gösterge son durum hakkında da merak edilen detayları aktardı.

AK PARTİ'DEN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Peki, 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek ve kimleri kapsayacak? İşte, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı 3600 ek gösterge açıklamasından öne çıkan satır başları;