Avrupa, Türk sivillere saldırılara seyirci kaldı

ALMANYA

12 EKİM: 1500 PKK'lı Nürnberg'de Türk marketine saldırdı. İşletmecisinin oğlu başından yaralandı. Villingen- Schweningen'de Türk işçilerin bulunduğu derneğe saldırıda 2 Türk yaralandı.

13 EKİM: Karlsruhe'de Fatihspor kulubü'ne mototof kokteyle saldırıldı.

14 EKİM: Herne kentinde bir cami ve çevresindeki Türklere ait işyerlerine zarar verdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı.

16 EKİM: Berlin'de PKK/YPG'liler Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını bastı.

20 EKİM: Dortmund'da Ulu Cami'ye molotof kokteylli saldırı yapıldı.

21 EKİM: Herne kentinde 60 kişilik terör örgütü yandaşı grup Türk kahvehanesinin önünde Türk gençlerine saldırdı: 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

22 EKİM: Lüdenscheid'da 50 yaşındaki bir Türk PKK/PYD yandaşlarının düzenlediği gösteri esnasında sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Aynı gösteride bir Türk anne ve 6 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı.

25 EKİM: Almanya'nın Chemnitz kentinde PKK'lılar Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) parti binasını işgal etti.

Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye çirkin saldırı! Başkan Erdoğan'a hakaret edip...

BELÇİKA

12 EKİM: Liege kentinde toplanan terör örgütü yandaşları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden Türklere saldırdı. Saldırıda iki Türk ağır yaralandı. Yaralılardan birisinin gözünü kaybetme riski bulunuyor.



FRANSA

16 EKİM: Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına YPG/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi. Başkonsolosluk duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazıp, bir kısmını yeşile boyayan hainler, binanın çevresine benzin döktü.

17 EKİM: Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu binasının duvarlarına gece saatlerinde sprey boyalarla yazı yazdı.



YUNANİSTAN

17 EKİM: Türkiye'nin Selanik'teki Başkonsolosluğu'na saldırı düzenleyen PKK yandaşları Yunan polisi tarafından gözaltına alındı.