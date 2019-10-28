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Cenaze aracına girerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı

’nda keşif ve gözetleme görevi yaparken Resulayn'da PKK/YPG’li teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un (27) cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından Ramazan Sarıtosun, cenaze aracına girerek şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.10.2019 16:13
Cenaze aracına girerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün Resulayn'da keşif ve gözetleme görevinde bulunan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Şanlıurfa'da hastaneye kaldırılan Sarıtosun, kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehidin cenazesi bugün Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından Kocaeli'nin Darıca ilçesine etirildi. Şehidin cenazesi, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Anne Hacer Sarıtosun, cenaze aracındaki oğlunun tabutuna uzun süre dokundu. Şehidin kardeşleri Ahmet ve Sümeyye Sarıtosun ile Büşra Sarıtosun Bağlar da gözyaşlarına boğuldu.


Helallik alınmasının ardından Ramazan Sarıtosun, cenaze aracına girerek şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna son kez sarıldı. Şehidin cenazesi, ikindi namazı öncesi Darıca Merkez Camii'ne getirildi.

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Cenaze aracına girerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı
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