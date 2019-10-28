Darbeci hain devletten tazminat istedi!

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde FETÖ'cülere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında hâkim İshak Kılavuz açığa alınmış, ardından FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Halen tutuklu olarak yargılanan eski hâkimin devlete maddi manevi 1 milyon 250 bin liralık tazminat davası açtığı ortaya çıktı.İstanbul 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamında 3 yıldır tutuklu olarak yargılanan Kılavuz, geçtiğimiz günlerde hapis cezasına çarptırıldı. Aldığı hapis cezasının ardından karara istinaf eden Kılavuz'un dosyası Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay'da dosya devam ederken Kılavuz, mağdur edildiğini belirterek devletten 1 milyon 250 bin tutarında tazminat davası açtı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tazminat davası geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme Başkanı Coşkun Kurt ve üyelerince Kılavuz'un kesinleşmiş bir beraat kararının bulunmadığı ve dava açma koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle talep reddedildi.