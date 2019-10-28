Kuzey Irak’ta 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ınkuzeyinde düzenlenen Pençe-3 Harekatı kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Öte yandan 21 Eylül'de İHA'ların bulup SİHA'ların etkisiz hale getirdiği 4 PKK'lının Ali Fırat Gever kod adlı Fırat Karasaç, Andok Eriş kod adlı Devran Yıldız ve İranlı Dicle Dilbirin kod adlı İlnas Nevidi ve Şaho Ferzad kod adlı Seyit Muradi olduğu belirlendi. Muradi'nin 2010'da İran'da uyuşturucu tacirliği yaparken 3 kişiyi öldürdükten sonra sevgilisi Nevidi ile PKK'ya katıldığı belirlendi.