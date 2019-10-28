Maltepe’de sokaklar çöp içinde

BUGÜN NELER OLDU

Maltepe Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. 480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. Eylemin 3. gününde Maltepe'nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin biriktiği görüldü. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını söyledi. Zümrütevler Mahallesi'nde oturan bir vatandaş, "Ne yer temizleyen var, ne çöp arabası geldi çöpleri almaya. Bütün mahalle böyle. Hepimiz şikayetçiyiz. Soruşturduk, 'grevde' dediler 'onun için gelmiyorlar' dediler" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini ise "Çöpler alınmıyor. Mahalle süpürülmüyor, kaç gündür. Haklarını alamadıklarından dolayı böyle bir eylem yapmışlar. Ama bilmiyorum ne kadar sürecek" dedi. Disk Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şube başkanı Yenigül Özen Dolgun ise, "Bugün eylemde 3. günümüz. Taleplerimiz zaten belli, karşılanmayacak talepler de değil. Taleplerimiz karşılandığında arkadaşlarımız iş başı yapacaklar" diye konuştu.