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'nda bir asker oldu

Milli Savunma Bakanlığından, 'nda dün keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan askerin kaldırıldığı hastanede düştüğü bildirildi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.10.2019 03:36 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 03:53
Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Pençe-3 Harekatı'nda dün keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda görevli bir askerin, dün keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlandığı ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen askerin şehit düştüğü kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu
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