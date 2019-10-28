Resulayn’a saldırı: 2 şehit, 4 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

BarışPınarı Harekât alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıda Uzman Çavuş Erdoğan Türkel (22) şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Şanlıurfa'da hastanede tedavi altına alınan yaralı askerlerden Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun da şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı saldırı sonrasında meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şehit Tahsin Sarıtosun'un Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ailesi evlerine Türk Bayrağı astı. Şehit Erdoğan Türkel'in naaşı ise düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Öte yandan 24 Ekim'de Hakkâri'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak GATA'da tedavi altına alınan Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz dün şehit oldu.