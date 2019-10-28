Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen PKK/PYD terör örgütü ve destekçileri çaresizliklerini Batı ülkelerindeki gurbetçi vatandaşlara saldırarak gösteriyor. Norveç'in başkenti Oslo'da önceki gün harekâta destek için düzenlenen mitingden araçla eve dönüşleri sırasında PKK yandaşlarının linç girişimine uğrayan Kökyer ailesi yaşadıkları dehşeti Türk medyasına anlattı. Olayın şokunu yaşadıkları korkuyu halen üzerinden atamadıklarını söyleyen Tuğba Kökyer "Barış Pınarı Harekâtı'nı desteklemek için Oslo'daki Türk Konsolosluğu önünde mitinge katılmıştık. Bizden bir saat sonra terör örgütü yandaşlarının aynı yerde mitingi vardı. Arabamızı Türk konsolosluğunun ilerisine park etmiştik. Eve doğru giderken terör örgütü yandaşları bizi taciz etti. Kendi miting alanlarına gitmek üzere toplanmışlar. Arabamızdaki Türk bayrağını görmeleriyle bize saldırmaları bir oldu. Türk bayrağını görmeye bile tahammül edemediler. Hunharca, öldürmek amacıyla saldırdılar. Arabanın içinde bebeğimiz vardı. Bunu görmelerine rağmen vurmaya devam ettiler. Eğer camlar kırılsaydı kafamızda balyozlar patlayacaktı, şu an ölmüş olacaktık. Öldürmek için taşlarla sopalarla hazırlıklı gelmişlerdi. O sırada tek düşündüğüm şey oğlumdu. Etrafımızı sarmışlardı, hiç birşey yapamıyoduk. Evladımı hem fiziken hem de psikolojik olarak korumaya çalıştım. Bir cehennemin içindeydik sanki. Evladım için o durumda bile gülümsedim. Norveç polisi bizi korumadı" dedi.

Norveç'te PKK'lı hainlerin saldırdığı aile A Haber'e konuştu!

BABA: GÖZALTINA ALINANLARI SALIVERDİKLERİNİ DUYDUK

Baba Kadir Kökyer ise "Arabayı abim sürüyordu. Bir yandan çocuğumu teselli etmeye çalışıyor, bir yandan etrafı kontrol ediyordum.Hedefleri bizi öldürmekti. Çok korktuk. Hiçbir anne babanın yaşamaması gereken bir andı. Olayın halen şokundayız. Gözaltına alınanların salıverildiğini duyduk" diye konuştu.







5 TÜRK GENCİNİ DE YARALADILAR

Norveç polisi Türk aileye saldırıyla ilgili 2 PKK yandaşını gözaltına aldığını duyurdu. Oslo Emniyeti olayı rastgele saldırı gibi göstererek "Yol kenarına park etmiş araçlara vuruldu. Güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önledik" diye skandal bir açıklama yaptı. Öte yandan saldırı sonrası düzenlenen YPG mitinginde de PKK yandaşları bir kozmetik dükkanında gördükleri Türkler'e de saldırmaya çalıştı. Terör yandaşları Türkler'in girdiği dükkana büyük hasar verdi. Olayda 7 terör yandaşı gözaltına alındı







THY GİŞELERİNİ İŞGAL ETTİLER

Terör örgütü yandaşları Avrupa'daki havalimanlarında Türk Hava Yolları gişelerine yönelik organize saldırılar düzenliyor. İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı'nda dün 70 PKK yandaşı, Türkiye'ye giden yolculara sözlü tacizde bulunarak pankart açtı. Biber gazı ile müdahalede bulunan polis, saldırganları uzaklaştırdı. PKK yandaşları, dün Köln Bonn Havaalanı'nda, önceki gün de Frankfurt Havaalanı'nda THY kontuarlarını bastı. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, "Polisten gerekli önlemler alınmasını istedik" dedi



NORVEÇ MEDYASINDAN 'TÜRKLER KIŞKIRTTI' YALANI

Norveç'in tabloid gazeteleri Verdens Gang ve Aftenposten alçak saldırıyla ilgili haberlerinde terör yandaşlarını ve saldırganları korkuyarak olayı Türkler'in kışıkırtmasıyla çıkan çatışma olarak lanse etti. İki gazetede linç girişimine uğrayana ailenin bilerek terör sempatizanlarının kullandığı yola girdiği, YPG mitinginde de kozmetik dükkanındaki bir Türk'ün sözlü tacizi üzerine çatışma çıktığı yalanlarını savurdu.



ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındığı duyuruldu.