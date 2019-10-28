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'li teröristin iadesiyle ilgili son dakika gelişmesi!

, terörist elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 13:46 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 13:56
YPG'li teröristin iadesiyle ilgili son dakika gelişmesi!

Adalet Bakanlığı, terörist elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Şahin'in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu.

Adalet Bakanlığınca, terörist Şahin'in tutuklanması talebini içeren iade talepnamesi hazırlandı.

İade talepnamesi dosyası Dışişleri Bakanlığına iletildi.

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YPG'li teröristin iadesiyle ilgili son dakika gelişmesi!
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